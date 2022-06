Município em emergência por causa da cheia vai gastar R$ 500 mil com show de Bruno e Marrone

Em situação de emergência por conta da cheia do rio Amazonas, o município de Urucurituba (distante 343 quilômetros ao oeste de Manaus) vai desembolsar R$ 500 mil para contratar a dupla Bruno e Marrone como principal atração da 17ª Festa do Cacau. O show está marcado para o dia 16 de junho.

O g1 entrou em contato com a prefeitura do município, que não deu explicações sobre o contrato. O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) pediu a suspensão do evento, argumentando que os gastos com os shows “violam os princípios da legalidade e moralidade”.

O montante desembolsado consta no documento assinado pelo prefeito José Claudenor de Castro Pontes (PT), conhecido pelo apelido de ‘Sabugo’, no dia 7 de abril, e publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

A banda Sorriso Maroto também foi contratada e será uma das atrações do evento. Com apresentação prevista para o dia 18 de junho, o cachê do grupo teve um custo bem menor, de R$135 mil.

Um mês após contratar as atrações nacionais, o prefeito decretou situação de emergência no município por conta do avanço do rio em estradas e na área urbana de Urucurituba.

Segundo a própria prefeitura, quatro bairros já foram atingidos pela subida do rio Amazonas, e mais de 1.600 famílias estão sendo diretamente afetadas pela enchente.

Apesar disso, as apresentações seguem confirmadas.

Quando decretam situação de emergência, os municípios podem ter acesso a recursos públicos de forma mais rápida, realizar compras emergenciais sem licitação e ultrapassar as metas fiscais previstas para pagar as ações previstas de combate à cheia. MP-AM pede suspensão do evento