Murilo Huff é acusado de não cuidar do filho e dispara: “Velha maluca”

Murilo Huff foi acusado, nas redes sociais, de não cuidar do pequeno Léo, seu filho de 2 anos, fruto do relacionamento com Marília Mendonça. Durante uma interação com seus fãs no Twitter, o que faz costumeiramente, o cantor rebateu o comentário de uma seguidora e não ficou calado.

Em um tweet, o sertanejo instigou os seguidores a utilizar um produto de sua loja: “Quero ver foto de vocês usando, tirem aí e me mandem depois”. Foi aí que uma seguidora o questionou. “Vai cuidar do Léo, moço, nem participa do menino, Deus me livre”, criticou. Sem papas na língua, Huff disparou: “Vai cuidar você da sua vida, velha maluca”. Diversos outros fãs apoiaram as palavras do cantor e também passaram a criticar a senhora. “Esse povo gosta de dar pitaco como se soubesse do íntimo da pessoa. Nem liga pra esse tipo de comentário não! A vida dessa aí é bem parada pra se meter na dos outros!” disparou um. “A sua melhor versão é a do pai do Léo. Você é um paizão e nunca deixe ninguém tentar te fazer duvidar disso”, apoiou outro.