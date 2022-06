O mutirão da vacina, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), segue chamando a atenção de quem passa pela região central de Rio Branco.

A tenda, montada na Praça da Revolução, disponibiliza vacinas contra a Covid-19, gripe e sarampo. O horário de atendimento é até às 22h.

Assim como nos dias anteriores, já que o mutirão teve início no último dia 14, a tenda seguiu movimentada na noite do sábado (18), como mostra os cliques do ContilNet. Veja: