Na estrada de Manoel Urbano, infratores matam boi e fogem com a carne

Na passagem de ontem para hoje, restos de um bovino foram encontrados em uma propriedade. Tudo leva a crer que uma ação criminosa tenha sido praticada no local por infratores até agora não identificados.

As circunstâncias indicam que, provavelmente durante a noite, o abate foi feito e os autores fugiram do local levando a carne do animal.

Esse tipo de ação já foi registrada em datas anteriores em outras localidades. A Polícia Civil de Sena Madureira deverá investigar a ocorrência para tentar identificar os infratores.