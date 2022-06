Na marca da cal: Sena quer avançar no sub-20

Com apoio do torcedor e necessitando de um empate para não depender de outros resultados na última rodada da fase classificatória do Campeonato Acreano de Futebol Sub-20, o Sena Madureira recebe neste sábado (11) o Imperador Galvez, às 15h30, no estádio Marreirão.

O técnico Artur de Oliveira para a partida terá a baixa do meia-atacante Geovani. O atleta foi expulso na vitória sobre o Andirá por 1 a 0. Por outro lado, o técnico imperialista Kinho Brito deverá contar com os reforços do volante Glauber e dos atacantes Marcus Vinícius e Igor Bahia. O trio foi regularizado e podem estrear com a camisa do Galvez.

Outros quatro jogos da rodada ocorrem no meio da próxima semana nas dependências do estádio Florestão. Na terça-feira (14) teremos os seguintes confrontos: Plácido de Castro x Vasco da Gama (14h30) e Independência x Náuas (16h30). Já na quarta-feira (15) duas partidas fecham a última rodada: São Francisco x Andirá (14h30) e Atlético Acreano x Humaitá (16h30).

Apito de Tourão x Locomotiva/AP

O árbitro Jardiel da Rocha Soares apita o confronto envolvendo as equipes do Humaitá x Trem-AP, neste domingo (12), no estádio Florestão, às 16h. Antônio Neilson Penha Teles e Iago Bruno Carvalho Nascimento são os assistentes (AC). Jackson Rodrigues da Silva e Josemir Raulino de Amorim (AC) estão escalados como quarto árbitro e analista de campo, respectivamente.

Semifinais da Copa da Lefac ocorre neste sábado

O campo do Marinho Monte recebe na manhã deste sábado (11) as semifinais da Copa da Lefac de Futebol Sub-17. Independência FC e o Atlético Acreano fazem o primeiro duelo por uma vaga na grande decisão. Na outra semifinal, às 9h30, o Acre Esportes busca surpreender o Rio Branco para ficar com a segunda vaga na decisão.

AS CURTINHAS

A Cooperativa de Árbitros de Rio Branco – COOPARB, não somente publicou nota em suas redes sociais nesta sexta-feira (10) contra o atleta Diego Alberto, como também enviou o documento à imprensa.

Na nota, a COOPARB denuncia que o árbitro Jackson Rodrigues teria sido agredido verbalmente e fisicamente pelo atleta durante a disputa da Copa Marquinhos Pontes, dia 08 de junho de 2022.

Houve ainda registro de Boletim de Ocorrência e o delegado do caso abriu procedimento para apurar se houve ou não crimes de lesão corporal, ameaça e injúria.

É aguardar o desenrolar do caso.

Bom dia!