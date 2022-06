Namoro de Wanessa e Dado causa racha na família. Quem apoia e quem não

Agora assumidos para familiares, Wanessa e Dado têm pela frente uma árdua missão: conquistar a confiança de cada um dos Camargo. Mas a verdade é que a relação entre eles nunca teve aprovação de ninguém, tampouco de Zilu e Zezé. As várias traições de Dado, inclusive, foram situações imperdoáveis para grande maioria deles. A retomada do casal é algo que a coluna LeoDias adiantou com exclusividade, mas muita gente negou.

Uma fonte muito próxima da família, e que por curiosidade também chegou a viver um relacionamento com Dado antes mesmo de Wanessa surgir na vida dele, relatou que Zilu, um certo dia, chegou a se referir a ele como “traste” durante uma conversa.