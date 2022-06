Nasa afirma que está oficialmente investigando a existência de Ovnis

A Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) anunciou planos para começar a estudar Ovnis de maneira rigorosamente científica antes de publicar as descobertas em relatórios públicos. Os especialistas do estudo vão analisar dados acerca de avistamentos dos objetos voadores não identificados, descobrir como registrá-los e filmá-los no futuro, e determinar como a Nasa pode usar a nova informação para aprimorar a compreensão científica dos objetos misteriosos.

O anúncio da nova iniciativa, que deve levar nove meses para ser finalizada, ocorre apenas três semanas depois de uma audiência no Congresso estadunidense, onde legisladores interrogaram dois especialistas sênior em inteligência e defesa acerca de múltiplos relatórios sobre Ovnis feitos por pilotos militares. Para ler a matéria completa acesse o site Socientífica