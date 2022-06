Neto conta que morou em motel e entrega colega: “Você ia direto”

Durante a edição do programa esportivo desta sexta-feira (10/6), Craque Neto expôs que Fernandinho Fernandes, comentarista do Donos da Bola e apresentador substituto da atração é um frequentador assíduo de motéis na grande São Paulo e acabou deixando o colega constrangido ao vivo.

Além de expor as intimidades de Fernandinho, Neto confessou que já saiu de casa e que morou três meses em um motel, ainda na época em que era jogador de futebol. O assunto veio à tona quando o comunicador falava sobre os arredores do estádio do Palmeiras, na região da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo.

