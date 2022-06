Novo concurso Sesacre é anunciado e tem banca organizadora definida

Um novo concurso Sesacre está confirmado e já tem banca organizadora definida. A Secretaria de Estado de Saúde do Acre confirmou o IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação) como responsável pela próxima seleção.

A dispensa que confirma o IBFC como banca foi publicada no Diário Oficial da última terça, 14.

Agora, o próximo passo é assinar o contrato com a instituição para oficializar. A Sesacre já tem aval da PGE. Feita a contratação e homologado o processo, o edital deve sair em seguida.

Antes disso, a banca e a comissão da Sesacre devem definir os últimos ajustes, bem como a elaboração do cronograma oficial da seleção.

Concurso Sesacre terá quantas vagas e cargos?

Ainda não foi anunciado o quantitativo de vagas, tampouco para quais cargos será o concurso Sesacre 2022. A dispensa não traz mais detalhes das carreiras que poderão ser ofertadas na seleção. Sabe-se que as vagas serão para provimento efetivo.

Governador promete 956 vagas

No início do ano legislativo, o governador Gladson de Lima Cameli deixou uma mensagem na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e falou sobre a previsão de novos concursos e contratação de pessoal.

Segundo ele, haverá aumento para todo o funcionalismo público, além da realização de novos concursos públicos.

Em sua mensagem, deixa a previsão de contratar 956 novos servidores na Sesacre, mas não discrimina em quais cargos:

“Isso é compromisso com os nossos servidores que trabalham para que a nossa máquina governamental continue a funcionar. E já estamos com novos concursos públicos previstos. Só para a Sesacre, a previsão é que através de concurso público possamos contratar 956 novos profissionais. Outros 153 para o Corpo de Bombeiros, 217 para o IAPEN e outros 322 para o Instituto Sócio Educativo, o ISE”, disse o governador.

Sesacre teve edital publicado em 2019

A Secretaria de Saúde do Acre tem um edital recente publicado, com oferta de 340 vagas em cargos dos níveis médio, técnico e superior. As oportunidades foram disponibilizadas através de um processo seletivo, contemplando:

Nível médio

Agente administrativo

Auxiliar em saúde bucal

Técnico de laboratório em análises clínicas

Técnico de radiologia

Técnico em enfermagem

Nível superior

Biólogo

Biomédico

Contador

Enfermeiro

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Nutricionista

Psicólogo

Médico

Os salários iniciais variavam entre R$1.321,20 a R$9.384,00 e os concorrentes foram avaliados através de provas objetivas.