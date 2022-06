Nubank abre vagas de emprego HOME OFFICE: Conheça os requisitos e saiba como se candidatar

A grande maioria das oportunidades são para aqueles que concluíram o ensino superior e estão em áreas como marketing, tecnologia da informação e gestão. O trabalho pode ser feito remotamente, de casa ou pessoalmente em São Paulo (SP).

Benefícios e inscrição

Entre os benefícios oferecidos por este banco podemos citar: seguro saúde, odontológico e de vida, vale refeição, auxílio transporte, 30 dias de férias pagas, oportunidade de ganhar dinheiro com o Nubank, parceria de estacionamento, bicicletário com ducha Farm, NuCare – Saúde Mental e Programa de Bem-Estar, NuLanguage e muito mais.

Para realizar a inscrição e saber mais detalhes, acesse https://boards.greenhouse.io/nubank

Empregos do Nubank em Home Office

Veja abaixo quais são as vagas do Nubank para quem deseja trabalhar no Home Office, junto com suas descrições e links para se candidatar.