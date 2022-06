Nubank lança nova forma de pagamento pelo celular; Veja como utilizá-la

O Nubank lançou recentemente uma nova ferramenta que promete facilitar os pagamentos com cartão. A novidade recebeu o nome de NuTap, que possibilita aos clientes PJ do banco digital de realizarem vendas no crédito ou débito sem necessidade de maquininha.

O NuTap funciona como uma maquininha 100% digital, com operacionalização direta no celular, dentro do aplicativo da conta para empreendedores do Nubank. Tudo sem necessidade de equipamento extra, mensalidade ou custo de adesão.

Basicamente, a ideia do serviço é garantir mais praticidade, agilidade, transparência e segurança na cobrança de compras com cartão. Podem solicitar o cliente conta PJ do banco com sócio único e que possui um celular Android com a tecnologia NFC (Near Field Communication) – que na tradução para o português significa “comunicação por campo de proximidade”.