Oitavas de final da Sul-Americana começam nesta terça; veja os jogos

Quem avançar para as quartas vai receber uma premiação de US$ 600 mil (cerca de R$ 3 milhões na cotação atual).

Veja abaixo os jogos:

Terça-feira

Nacional x Unión Santa Fe – 19h15, Parque Central

Onde assistir: Conmebol TV

Conmebol TV Próximo adversário: Olimpia-PAR ou Atlético-GO

Os uruguaios não conseguiram avançar no complicado Grupo C da Libertadores – Estudiantes e Vélez se classificaram. O Santa Fe chega ao mata-mata da Sul-Americana como uma das surpresas, principalmente por ter ficado em primeiro no Grupo H, acima de Fluminense e Junior Barranquilla, clubes com investimento bem maior.

Colo-Colo x Internacional – 21h30, San Carlos de Apoquindo

Onde assistir: Conmebol TV

Conmebol TV Próximo adversário: Deportivo Cali-COL ou Melgar-PER

Quarto colocado no Campeonato Brasileiro, o Inter tenta levar o bom momento para a Copa Sul-Americana. Na fase de grupos, passou sem sustos no Grupo E, com três vitórias e três empates. O tradicional adversário chileno decepcionou na Libertadores, ao ficar em terceiro no Grupo F, abaixo de River Plate e Fortaleza.

Quarta-feira

The Strongest x Ceará – 19h15, Hernando Siles

Onde assistir: Conmebol TV

Conmebol TV Próximo adversário: São Paulo ou Universidad Católica-CHI

Dono da melhor campanha geral da primeira fase, o Ceará terá pela frente a altitude da Bolívia sem esquecer a luta para fugir da zona do rebaixamento no Brasileirão – está em 15º. O The Strongest venceu apenas um dos seis jogos no Grupo B da Libertadores e pouco incomodou os classificados Libertad e Athletico.

Deportivo Táchira x Santos – 21h30, Pueblo Nuevo

Onde assistir: Conmebol TV

Conmebol TV Próximo adversário: Independiente del Valle-EQU ou Lanús-ARG

Depois de se classificar por ter um gol a mais do que o Unión La Calera-CHI no Grupo C, o Santos não consegue embalar na temporada, mas vai enfrentar um adversário que oferece pouco perigo. Na Libertadores, o Táchira ficou em terceiro no Grupo A, um ponto abaixo do Emelec e 11 atrás do Palmeiras.

Deportivo Cali x Melgar – 21h30, Coloso de Palmaseca

Onde assistir: Conmebol TV

Conmebol TV Próximo adversário: Colo-Colo-CHI ou Inter

A equipe peruana surpreendeu no Grupo B da Sul-Americana eliminando o Racing-ARG e chega ao mata-mata como uma das zebras. Os colombianos até fizeram campanha razoável na Libertadores, mas não conseguiram avançar no Grupo E, com Boca e Corinthians.

Quinta-feira

Universidad Católica x São Paulo – 21h30, San Carlos de Apoquindo

Onde assistir: Conmebol TV

Conmebol TV Próximo adversário: The Strongest-BOL ou Ceará

A Sul-Americana está longe de ser prioridade, mas ainda assim continua sendo uma chance mais acessível de título para o Tricolor em 2022. Na fase inicial, foram cinco vitórias e apenas um empate no Grupo D. E o rival não vive grande momento. Os chilenos só venceram um jogo e perderam quatro no Grupo H da Libertadores – Flamengo e Talleres avançaram.

Olimpia x Atlético-GO – 21h30, Defensores del Chaco

Onde assistir: Conmebol TV

Conmebol TV Próximo adversário: Nacional-URU ou Unión Santa Fe-ARG



Em campanha de recuperação no Brasileirão, o Dragão fez ótima campanha no Grupo F e superou a favorita LDU. Mas deu azar no sorteio e pegou um dos times mais tradicionais do continente. Os paraguaios só foram eliminados na Libertadores por conta de um gol de saldo – Colón-ARG e o arquirrival Cerro Porteño ficaram com as vagas.

Independiente del Valle x Lanús – 19h15, Atahualpa

Onde assistir: Conmebol TV

Conmebol TV Próximo adversário: Deportivo Táchira-VEN ou Santos