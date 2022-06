Ônibus capota após colisão com carro na BR-364 em RO e pelo menos duas pessoas morrem no local

De acordo com informações preliminares, os veículos colidiram de frente em uma curva, o ônibus capotou em um barranco e o carro pegou fogo. O motorista do ônibus morreu no local e o condutor do carro morreu carbonizado. Pelo menos 10 pessoas foram levadas para o Hospital Municipal de Ouro Preto do Oeste.

Ainda não há informações sobre a existência de outras vítimas fatais. Até o final da manhã deste sábado (11), três passageiros precisaram ser encaminhados para Ji-Paraná e um para o Hospital de Emergência e Urgência (Heuro) de Cacoal. Os outros sete aguardavam por exames no hospital de Ouro Preto.

Com o acidente, a BR-364 precisou ser interditada dos dois lados. O Corpo de Bombeiros fez os primeiros atendimentos às vítimas e a perícia técnica foi acionada. A Polícia Militar também esteve no local.

Um outro ônibus foi enviado ao local para levar os demais passageiros aos seus destinos.

Carro pegou fogo após colidir de frente em ônibus na BR-364 — Foto: Carolina Brazil/Rede Amazônica

Perícia técnica no local do acidente entre carro e ônibus na BR-364 em RO — Foto: Armando Junior/Rede Amazônica Equipe da Rede Amazônica

A apresentadora Carolina Brazil e o cinegrafista Armando Junior estavam no ônibus que capotou com o acidente. Eles voltavam de Cacoal, onde faziam a cobertura de um encontro nacional de degustadores de café.

“Estamos bem, apenas com dores leves e com frio. Eu estava de cinto de segurança, o que ajudou a não ser arremessada”, disse Carolina Brazil.

Corpo de Bombeiros fez o resgate das vítimas no local do acidente — Foto: Carolina Brazil/Rede Amazônica

Caminhão do Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente para controlar o fogo — Foto: Carolina Brazil/Rede Amazônica

Bombeiros trabalhando para conter o fogo em carro — Foto: Carolina Brazil/Rede Amazônica

Frente do ônibus após a colisão na BR-364 — Foto: Carolina Brazil/Rede Amazônica

Janela do ônibus quebrada após capotamento — Foto: Carolina Brazil/Rede Amazônica

Ônibus caiu em ribanceira após colisão na BR — Foto: Rauã Araújo/Rede Amazônica

Ônibus sendo removido do local do acidente por caminhão — Foto: Rauã Araújo/Rede Amazônica