Orangotango em zoológico quase quebra perna de visitante; vídeo

Um orangotango quase quebrou a perna de um homem ao tentar arrastá-lo para uma jaula de um zoológico na Indonésia. Vídeo compartilhado na rede social Reddit mostra o momento em que o rapaz se aproxima do animal, que o agarra primeiro pela camisa e, logo depois, o puxa por uma das pernas.

Não há informações de quando o episódio ocorreu. Segundo o jornal britânico The Mirror, que compartilhou o caso nesta quarta-feira (8/6), internautas apontam que o macaco pode ter causado hematomas no rapaz.

O vídeo foi largamente divulgado nas redes sociais e viralizou no Twitter. A atitude do visitante do zoológico foi criticada por internautas; segundo eles, é “idiotice” se aproximar de um orangotango enjaulado.

Conforme o The Mirror, especialistas afirmam que os orangotangos são cerca de sete vezes mais fortes que os humanos. Além disso, são capazes de levantar três vezes seu peso corporal.