Padre é afastado após admitir sexo com noivo de casamento feito por ele

Um padre foi afastado da Igreja Matriz Nossa Senhora de Candelária, em Natal (RN), após ter o seu nome exposto em áudios de um confronto promovido por uma fiel, que toma satisfação dele sobre um suposto caso entre o pároco e seu marido, no período em que ainda eram noivos. Uma gravação de pouco mais de 10 minutos vazou nas redes sociais e gerou polêmica, chegando a ficar entre os assuntos mais comentados do país nesta sexta-feira (3).

Após a divulgação, a arquidiocese de Natal informou, por meio de nota, que o Arcebispo da cidade, Dom Jaime Vieira Rocha, “determinou o afastamento do referido sacerdote de todas as suas funções ministeriais exercidas” na instituição, “a fim de que possam ser apurados os fatos e tomadas as devidas providências”. O religioso em questão foi identificado como o padre Júlio Cezar Souza Cavalcante, 51.