Padre Fábio de Melo, após surgir deformado, anuncia doença grave e desaba: “Perda de audição”

Na tarde desta segunda-feira (06), Padre Fábio de Melo se justificou em um vídeo enviado ao ‘A Tarde É Sua’, na RedeTV. Isso porque, surgiram rumores de que o religioso teria feito uma harmonização facial, procedimento queridinho dos famosos.

O assunto ganhou as redes sociais depois que o Padre Fábio de Melo participou do programa Altas Horas no último sábado, 05 de junho. Então, diversos telespectadores ficaram chocados com o inchaço incomum no rosto do religioso e o tema virou assunto.

Em entrevista ao repórter Bruno Tálamo, o religioso se explicou ao programa A Tarde é Sua, atração comandada por Sônia Abrão e surpreendeu ao revelar a luta contra uma doença há mais de uma década.

Então, o padre Fábio de Melo revelou que precisou tomar corticoide pouco antes da sua participação do programa apresentado por Serginho Groisman. Isso porque, ele teve uma crise de sinusite forte e os medicamentos causaram essa reação em seu rosto.

“Não teria nenhum problema em assumir que fiz harmonização facial, só que eu não fiz não. É um processo que eu venho passando há anos e que de vez em quando se agrava. Há 10 anos, eu descobri que eu tenho uma doença chamada Mal de Ménière, cujo sintomas são a perda de audição e o distúrbio do labirinto, que em algumas pessoas dá muita tonteira”, contou Padre Fábio de Melo.

Além disso, o religioso revelou que a sua situação se agravou ainda mais durante uma viagem para a Turquia, já que lá fazia muito frio, acarretando uma crise de sinusite séria. Portanto, exigiu 15 dias de doses altas de corticoide e 15 de antibióticos e mais corticoides. “Isso fez com que eu ficasse muito inchado de novo”, desabafou.

Padre Fábio de Melo ganha fortuna em cachê

O Padre Fábio de Melo ganhou não só o mundo religioso, mas também é conhecido e querido por diversos famosos. Isso porque, ele consegue conversar com as diversas camadas da sociedade e é conhecido por não ter preconceitos.

Então, devido ao grande sucesso o Padre Fábio de Melo cobra cerca de R$ 120 mil de cachê. Nada mau ein?