Pai aos 83 anos, homem grava vídeos para que filho possa ver no futuro

Com a intenção de criar memórias ainda mais prolongadas, o médico contou ao jornal The Sun que o bebê tem um número de telefone com WhatsApp, para o qual ele manda, diariamente, áudios e vídeos. “Eu não dramatizo demais as coisas, apenas registro a realidade da vida”, ressalta.

Além de Emílio, Alberto tem outros dois filhos adultos, Renee e Adrian, frutos do casamento com a primeira esposa, a falecida Monika Arborgast, que morreu em 2017. Quando o filho caçula nasceu, o médico já tinha três netas. Referência na área nutricional, ele já escreveu uma centena de artigos científicos, além de mais de 50 livros, principalmente sobre educação em saúde.