Pais pedem que professora do jardim de infância seja demitida: ‘Seu corpo distrai os alunos’

Uma professora de pré-escola na pequena cidade de Pennsauken Township, no estado americano de Nova Jersey, está sendo alvo de uma ofensiva feita por pais de alguns alunos, que pedem a saída da professora do cargo. O motivo seria a aparência física da moça, que dá aulas de artes.

Em sua conta no Instagram, a mulher, que se identifica apenas como “Toyboxdollz”, publica frequentemente sobre educação de crianças filhos, mas também sobre a importância de ter uma imagem corporal positiva e receptiva. Nos seus vídeos publicados no YouTube, ela, que é mãe de uma menina, diz querer que as meninas entendam que elas precisam se sentir confortável com sua aparência.

Enquanto isso, na escola onde dá aulas, a professora relatou que alguns pais de alunos da escola onde ela trabalha querem que ela seja expulsa por conta da sua aparência física. Segundo relatos aos quais ela teve acesso, os pais teriam enviado uma carta às autoridades pedindo que a afastassem de seu trabalho, alegando que sua imagem “distraia” as crianças.

De acordo com as leis trabalhistas de Nova Jersey e até mesmo federais, no entanto, seria ilegal demiti-la por causa de sua aparência física. Por conta disso, a escola nem mesmo havia considerado atender aos pedidos de alguns dos pais, segundo o Infobae.

Outro ponto que causou polêmica seira a exposição dela nas redes sociais. Alguns dos pais teriam visto o comportamento online dela como incompatível com seu trabalho como professora.

Com a repercussão do caso, a popularidade dela nas redes vem crescendo recentemente, somando 200 mil novos seguidores apenas nos últimos dois meses.