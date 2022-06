Pantanal: Velho do Rio vai ao casamento de Jove e emociona Zé Leôncio

O Velho do Rio (Osmar Prado) vai protagonizar uma das cenas mais emocionantes da novela Pantanal. Isso porque, nos próximos capítulos, homem sucuri fará uma grande surpresa no dia do casamento de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen). Zé Leôncio (Marcos Palmeira) irá reconhecê-lo de primeira e ficará emocionado.

Em Pantanal, tudo começará quando Jove e Juma estiverem prestes a dizer “sim” um para o outro diante do padre. Enquanto isso, o Velho do Rio estará por perto esperando o momento certo para surpreender a todos. O religioso irá iniciar com algumas perguntas a Marruá, e Jove, de forma divertida, pedirá para ela responder sempre “sim”. Confira mais detalhes no portal Resumo das Novelas Online.