Eleições 2022: Para Aécio Neves, fala de Lula sobre fim do PSDB foi “arrogante”

A afirmação de Lula — que deve ter como vice o ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB) — ocorreu na terça-feira (31), durante o lançamento do livro “Querido Lula”, que reúne cartas enviadas a ele enquanto esteve preso em Curitiba após as condenações na Operação Lava Jato.

Lula disse ontem: “Me prenderam achando que a gente ia ficar mais fraco. E a verdade é que vocês fizeram eu sair da cadeia muito mais forte do que quando entrei. Se eles achavam que iam banir o PT… Uma vez teve um senador do PFL que disse que era preciso acabar com ‘essa desgraça do PT’, o Jorge Bornhausen. O PFL acabou. Agora quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte, continua crescendo e [é] um partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita nesse país”.

Em sua conta oficial no Twitter, o PSDB rebateu as declarações do petista. “Lula tinha que estar mais preocupado em responder à população porque a gestão do PT quase acabou com o Brasil, que foi salvo da destruição pelo impeachment de Dilma. Aliás, Dilma que ele e o PT escondem. E ele segue na hipocrisia procurando líderes tucanos”, afirmou o partido.