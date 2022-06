“Parece que os problemas só aparecem em época de eleição”, diz Gladson sobre críticas ao Governo

Durante a solenidade de entrega da recuperação do Colégio Acreano, realizado na manhã desta terça-feira (14), o governador Gladson Cameli (Progressistas) falou sobre as críticas que seu governo vem recebendo.

“Parece que os problemas só aparecem em época de eleição. Democracia é isso. Mas não me afeta em absolutamente nada. O que a gente precisa é de união, e não de politizar a situação”, reclamou Gladson.

Para o governador, as críticas que sua gestão recebe são de cunho puramente eleitoreiro. “O que está em jogo não é o meu futuro, mas o de 1 milhão de pessoas ao qual eu tenho responsabilidade. Nós estamos fazendo o que podemos. Não preciso provar nada porque uma atitude vale mais que mil palavras”, disse.

Gladson disse ainda que os detratores “estão querendo diminuir um trabalho que vem sendo feito com muito amor pela equipe. Do secretário ao motorista. As pessoas que cuidam da estrutura do estado”.

O governador finalizou a fala dizendo que o único julgamento que leva em conta é o do povo.

“O povo é muito sábio e sabe o que estamos fazendo. Estou me antecipando, porque eu sei que esse período de eleição vai ser complicado. Mas podem bater, porque eu sou igual a massa de bolo, quanto mais batem, mais fofo fica. As minhas responsabilidades eu não vou arregar um minuto de assumir e de reconhecer onde houver erro para tentar melhorar. O que não podemos é pré-julgar”, concluiu Cameli.