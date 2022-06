Parque de Exposições passa por reformas para receber a Expoacre 2022

Maior feira de agronegócio do estado, a Expoacre 2022 será realizada no fim do mês de julho e início de agosto. Com a proximidade do evento, os organizadores já trabalham para deixar os espaços preparados no Parque de Exposições, em Rio Branco.

As obras se iniciaram em junho e, de acordo com a organização, as reformas estruturais nas instalações geram cerca de 150 empregos diretos.

“A feira é realizada pelo governo do Acre, em parceria com o Sebrae, a Acisa [Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre], a Federação da Indústria, Federação do Comércio e a Federação da Agricultura e Pecuária. Nós reformamos e construímos os espaços que são de entidades e órgãos públicos”, explica Júlio César, o Roxin, um dos organizadores da feira.

Ele conta ainda que os espaços privados são de responsabilidade particular, e que é paga uma taxa de ocupação durante o período.

O titular da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), Márcio Pereira, relata que há uma perspectiva de que vários negócios sejam concluídos durante a feira, e que vai haver também um aquecimento da economia local com o evento.

“Estimamos uma movimentação financeira de R$ 100 milhões, com a geração de cinco mil empregos diretos e indiretos”, afirma.

Uma das novidades é a construção da arena de shows, que tem agora lugar fixo na feira, e vai oferecer mais conforto a cerca de 30 mil pessoas, capacidade total da nova estrutura.

“Eu estava sem emprego e fui convidado a participar da reforma e construção da Expoacre. Eu nunca tinha vindo antes na feira, e vai ser minha primeira vez durante esta edição; vou trazer a família”, conta Josué Almeida, trabalhador da construção civil da feira.