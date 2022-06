Passageira sofre tentativa de estupro em corrida por aplicativo e pede socorro a marido; ouça

Desde que entrou no carro por aplicativa, a mulher manteve ligação telefônica com o marido, que a acompanhava o trajeto após compartilhamento de localização e gravava toda a conversa por um aplicativo de gravação instalado no celular.

Em um determinado momento da corrida, a vítima diz ao esposo que o motorista por aplicativo iria parar para abastecer o carro. Após alguns segundos de silêncio, a mulher começa a gritar e pedir por socorro.

No outro lado da linha telefônica, o marido da vítima se desespera e começa a pedir para que a mulher descesse do carro. Enquanto dentro do veículo, a mulher era atacada pelo motorista.

Entenda o caso

A vítima procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) ainda na segunda-feira. Em depoimento, a vítima relatou que o motorista, de 36 anos, encerrou a corrida durante o trajeto e quando chegou próximo aos arredores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), ele teria entrado em ruas escuras.

Conforme o relato da vítima, o condutor desviou da rota, parou o veículo e atacou a passageira, que pulou do carro em movimento e pediu socorro a populares que chamaram a polícia. A vítima deixou todos os pertences para trás e o motorista fugiu sem prestar ajuda.

Na manhã de segunda-feira, policiais localizaram a bolsa com joias, dinheiro e cartão bancário na Vila Carlota. Com base em depoimentos e imagens, que foram cedidas pela administração do Terminal Rodoviário, a polícia localizou dois endereços do suspeito nos bairros Buriti e Aero Rancho.

Segundo a polícia, o suspeito já fez outras três vítimas em Campo Grande.

Motorista nega

Em diligências, o motorista foi identificado, na madrugada desta terça-feira (7), e encaminhado para Deam, onde prestou depoimento e foi liberado, pois, segundo a delegada de plantão, não houve flagrante.