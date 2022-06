Pedro Longo garante que concursados do ISE serão convocados em breve

Aprovados no concurso do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) procuraram os deputados nesta terça-feira (28), na Assembleia Legislativa, em busca de apoio para o chamamento.

Segundo eles, o certame encontra-se evoluindo de forma muito devagar. O líder do Governo, Pedro Longo (PDT), disse que se informou com o Estado e tranquilizou os aprovados.

“Esses jovens nos procuraram, eles têm buscado alcançar no serviço público a realização dos seus objetivos de vida e servir nosso estado”.

Longo informou ainda que atualmente o concurso encontra-se na fase de investigação criminal, fase que é feita com muita cautela, mas que em breve eles serão chamados.

“Fomos informados de que o certame terá um seguimento célere para que tão logo possamos ter esses jovens servindo nosso estado”, disse, garantindo que acompanhará de perto o andamento.

Com edital publicado no dia 5 de outubro de 2021, as provas objetivas foram realizadas no dia 5 de dezembro. Um total de 32.199 candidatos realizaram as inscrições para participar da primeira etapa do certame, que disponibiliza 322 vagas, distribuídas em sete cargos de carreira.

A remuneração inicial dos aprovados será de R$ 2.326,95 para o cargo de técnico administrativo operacional, R$ 2.978,55 para agente socioeducativo e R$ 3.908,22 para os cargos de assistente social e psicólogo.