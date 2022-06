Pesquisa: JV continua liderando para o Senado; Alan Rick e Jéssica Sales aparecem em seguida

Na pesquisa divulgada pelo Instituto Badra Comunicação, de São Paulo, nesta sexta-feira (10), também foi analisada a intenção de votos dos acreanos para o Senado.

O primeiro cenário mostra Jorge Viana (PT) liderando, com 30,2%, seguido de Alan Rick, que pontuou 21,8% das intenções de voto. Jéssica Sales(MDB) aparece em terceiro, com 18,3%, Márcia Bittar (união Brasil) tem 7,8%, Vanda Milani com 2,9 e Sanderson Moura, do Psol, tem 2,1%. 8,8% dizem votar branco ou nulo e 8,2% dizem que não sabem ou não quiseram responder.

No segundo cenário, onde Jenilson Leite (PSB) é colocado e Jorge Viana (PT) sai de cena, Alan Rick aparece em primeiro com 26% dos votos, seguido de Jéssica Sales, com 20,9%. Jenilson Leite pontua 14%, Marcia Bittar 10,4%, Vanda Milani 4,2% e Sanderson Moura, 2,7%.

A pesquisa foi feita por telefone entre os dias 27 e 29 de maio, em sete municípios: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasileia e Xapuri. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 039666/2022 e 06444/2022.