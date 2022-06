Petista declarada, acreana Gleici é criticada em rede social e manda indireta; entenda

Após postar um click poderoso, toda trabalhada em um top amarelo neon, a acreana Gleici Damasceno foi alvo de críticas por um usuário do Twitter, que compartilhou sua foto a criticando por ser apoiadora do Partido dos Trabalhadores (PT). Em seguida, a acreana compartilhou a publicação assustada em seu Twitter. Confira:

No Instagram, Gleici usou o mesmo clique para responder o perfil e ironizou: “Felizmente a beleza condiz com o posicionamento político… (legenda pra galera do Twitter hahah) ”.