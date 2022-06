PF identifica outros 5 suspeitos de ocultar corpos de Dom e Bruno

A Polícia Federal informou, na tarde deste domingo (19/6), que identificou cinco novos suspeitos de terem participado da ocultação dos cadáveres do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, no Vale do Javari, no Amazonas. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Três pessoas já estão presas pelos assassinatos: os irmãos Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como “Pelado”, que confessou o crime, e Oseney da Costa de Oliveira, ou Dos Santos além de Jeferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, que se entregou à polícia nesse sábado (18/6). Jeferson Lima teve prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça.

