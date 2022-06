PGE determina que polícia retire invasores das terras onde será construído o Centro Administrativo do Governo

A Procuradoria Geral do Estado do Acre (PGE) adotou providências judiciais contra uma invasão de uma área do governo estadual, localizada na Estrada Raimundo Irineu Serra, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações do jornalista Altino Machado, um juiz plantonista deferiu o pedido de liminar da PGE e a Polícia Militar executa a ordem de reintegração de posse.

Ainda segundo ele, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur) possui um projeto de habitação para a área, o que antes era um projeto de Centro Administrativo.