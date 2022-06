“Pior Congresso?”: especialistas levantam defeitos e qualidades do Legislativo desde a redemocratização

Presidente da Câmara por três períodos e comandante da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulysses Guimarães (PMDB-SP) dizia que a legislatura seguinte era sempre pior. Quase 30 anos após a morte do “Dr. Diretas”, a crítica à atuação do Congresso esquenta as discussões na pré-campanha eleitoral.

Em ataques recentes ao Congresso, Lula emula Ulysses, mas crava a atual composição como a “pior da história”. “Com minha experiência de 50 anos de vida política, o Congresso nunca esteve tão deformado como agora, nunca esteve tão antipovo. É o pior Congresso que já tivemos na história”, afirmou o petista em março. Os comandantes do Senado e da Câmara saíram em defesa do Legislativo.

O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respondeu que a fala de Lula era “deformada, ofensiva e sem fundamento” e a classificou como “fruto do início da disputa eleitoral que faz com que seja ‘interessante’ falar mal do Parlamento”. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chamou o petista de “grosseiro” e “desinformado”. “Lula vem cometendo atos falhos o tempo todo, não é só comigo”, disse.

