Pirate Snake agita a noite acreana com muita música eletrônica; confira os clicks de Edson Brunno

Pirate Snake foi atração do ‘Clubinho B’ no último sábado (4). O espaço anexado ao Vintage Pub, localizado no Bairro Bosque, teve pista lotada. A festa foi realização da equipe PVT. Pirate Snake é um novo projeto de renovação do produtor e DJ Raul Mendes, que conta com diversas apresentações em festivais renomados, como Tomorrowland e Ultra, além de outros festivais nacionais.

Separamos os melhores flashs do fotógrafo Edson Bruno que traz clicks exclusivos para o ContilNet. Confira!

