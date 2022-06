Plácido perde; Náuas vence e vai às quartas-de-final

Com uma vitória sobre o Plácido de Castro por 3 a 2, o Vasco da Gama não somente se despediu com vitória do Campeonato Acreano Sub-20, como também, eliminou o Plácido de Castro das quartas-de-finais do torneio. O triunfo do Almirante sobre o Tigre do Abunã ocorreu nesta quarta-feira (14), no estádio Florestão, em confronto válido pelo grupo A.

Na partida de fundo, também válida pelo grupo A, o Independência caiu para o Náuas por 3 a 0. O resultado empurrou o Cacique do Juruá para a vice-liderança da chave. O Náuas soma nove pontos, dois a mais que o terceiro e quarto colocados: Galo Carijó e Independência, respectivamente.

Prossegue

O estádio Florestão recebe nesta quarta-feira (15) as duas últimas partidas da fase classificatória do Campeonato Sub-20. O primeiro confronto será o mais importante da tarde e envolverá as equipes do São Francisco x Andirá. O time morcegueiro, que estreia o técnico Ley Silva, entra em campo podendo até perder por uma diferença de dois gols para o time católico para avançar na competição, mas caso venha a perder por uma diferença acima de dois gols, perderá a vaga nas quartas-de-finais para o Sena Madureira. Já classificado, o São Chico terá três baixas para o duelo: Gustavo (zagueiro), Mohamed (volante) e Korea (meia).

No jogo de fundo, às 16h30, o invicto e líder Humaitá tenta confirmar 100% de aproveitamento diante do já classificado o Atlético Acreano.