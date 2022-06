PM apreende adolescente acusado de vender maconha em via pública de Rio Branco

Um adolescente de 17 anos foi apreendido acusado de tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (17), na Rua Maçã, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão, eles estavam em patrulhamento de rotina quando viram o adolescente em via pública vendendo drogas. Ao perceber a presença da guarnição, o rapaz tentou fugir dos policiais militares.

No entanto, o rapaz foi abordado minutos depois e confessou ao militares que estava vendendo os entorpecentes. Na revista pessoal foi encontrado 25 tabletes de maconha e R$ 40 oriundo do tráfico de drogas.

Diante dos fatos foi dada voz de apreensão ao menor, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e o dinheiro apreendido, para serem tomadas as medidas cabíveis.