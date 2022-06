PM captura trio que realizava roubos no Terminal Urbano e arrastões em ônibus de Rio Branco

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido ambos acusados de roubo a ônibus, na noite desta terça-feira (21). A prisão aconteceu no Terminal Urbano, na região Central de Rio Branco.

Segundo informações de Policiais Militares do 1° Batalhão, uma guarnição estava realizando um patrulhamento de rotina pela região, quando recebeu uma denúncia via Copom que populares viram o trio que estava em atitude suspeita e possivelmente portando arma de fogo dentro do Terminal Urbano.

De posse das denúncias, os militares do foram até o Terminal e avistaram os acusados, que ao perceber a aproximação da guarnição, ainda tentaram correr, mas foram abordados pelos policiais.

Na revista pessoal foi encontrado com um dos suspeitos um simulacro (arma de brinquedo), e com os outros dois, duas facas, sendo que uma estava com um e outra com outro. Ainda no terminal, uma dos populares reconheceu um dos presos, que já era foragido e teria feito um arrastão em um ônibus do transporte coletivo que faz a linha do bairro Liberdade.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois maiores e de apreensão ao menor, e eles foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomada as medidas cabíveis.