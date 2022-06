PM não vai repor vagas de candidatos não matriculados em curso de formação; entenda

Todos os candidatos que estavam no cadastro de reserva do concurso da Polícia Militar do Acre (PMAC) foram convocados, foi o que informou o comandante-geral da instituição, coronel Paulo Cesar Gomes da Silva.

No Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (2), nas páginas 30 e 31, foi publicada a lista de alunos soldados não matriculados, ou seja, que não demonstraram interesse na vaga, e também a lista dos matriculados.

O processo de transparência é um critério seguido pela PMAC, que publicou todos os informes no DOE. “Em relação aos candidatos não matriculados, informamos que a reposição (substituição) seria possível caso houvesse cadastro de reserva no certame, mas em relação ao concurso da PMAC todos os 808 candidatos aprovados já foram convocados”, esclareceu o comandante.