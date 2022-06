PM recupera veículo e prende ladrão após roubo na fronteira; VÍDEO

Um vídeo de segurança localizado na cidade de Epitaciolândia, conseguiu registrar o momento em que uma moto boliviana é roubada. As imagens mostram a ação do ladrão de nacionalidade brasileira chegando no local e leva o veículo.

Para seu azar, o mesmo que pode ter feito uma ligação clandestina, saiu em disparada para a cidade vizinha de Brasiléia, talvez achando que teria conseguido o feito e circular sem ligar o farol e transitar pelas ruas.

Para seu azar, uma viatura da 5º Batalhão realizava ronda e percebeu o veículo em alta velocidade e resolveu abordar o suspeito. Sem ter como fugir, foi parado e sem apresentar documentos, a guarnição foi avisada que havia acontecido um furto de um veículo com as mesmas características.

Sem ter como esconder, o homem confessou que havia roubado a pouco minutos na cidade vizinha. Diante do flagrante delito, o homem recebeu voz de prisão sendo conduzido para a delegacia de Epitaciolândia em seguida.

O homem confessou que havia roubado a moto nas proximidades de um bar de Epitaciolândia, que estava no estacionamento da UPA. O proprietário que estava trabalhando no bar, foi até a delegacia pra ter seu veículo restituído.