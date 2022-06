Poliana Rocha surge irreconhecível em foto antes da fama: veja

Poliana Rocha e Leonardo já estão casados há 25 anos. Nesta sexta-feira (10/6), ela resolveu homenagear o cantor sertanejo e surpreendeu os seguidores. A loira publicou uma foto ao lado do marido onde surge irreconhecível.

Ela resolveu publicar a foto nostálgica para mostrar aos fãs do casal como eles estão mudados. “O momento fica, mas o tempo passa”, escreveu ela na legenda da imagem, exibindo uma mudança drástica no look. Na ocasião do clique, ela era morena e seu nariz era diferente de hoje em dia.

Leia a matéria completa no TV Foco.