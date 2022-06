Polícia Civil prende cinco pessoas e apreende droga e armas em zona rural de Sena Madureira

Ao final da tarde da última terça-feira, 28, a Polícia Civil em Sena Madureira prendeu cinco pessoas envolvidas em crimes de trafico de drogas e posse irregular de arma de fogo na zona rural do município, dentro da Reserva Extrativista Antimarí, localizada no Ramal do Ouro, km 104 da BR-364.

As prisões e a apreensão se deram por forças de Mandados de Busca e Apreensão e de Prisão. De acordo com a autoridade Policial, o local estaria ocorrendo conflitos agrários e ameaças de grileiros de terra na região.

De posse das informações a Polícia Civil em Sena Madureira, com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), capturaram seis pessoas e apreenderam droga, 3 armas de fogo (duas espingardas, calibres 36’ e 28’ e um rifle calibre 22’) além de munições e insumos para carregamento de cartuchos.

Durante a incursão foram presos: L. C. de A. de 30, A. L . da S. de 21 anos, F. da S. L. de 28 anos, R. I. X. de 44 anos e N. da S. G. de 35 anos, todos conduzidos a Delegacia Geral do município para lavratura de auto de prisão em flagrante e m seguida colocados à disposição da justiça. A Polícia Civil do Are vem intensificando suas ações em todas as regionais do estado no sentido de mitigar e coibir ações criminosas e responsabilizar seus autores.