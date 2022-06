Polícia prende homicida e encontra carro roubado e arma em residência de Rio Branco

O jovem J. S. S, de 19 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (9) pela Polícia Civil, acusado de porte ilegal de arma de fogo, roubo e suspeita de participação em ataques contra uma facção criminosa rival na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. A políca ainda conduziu uma mulher e um menor para a delegacia para averiguação. De acordo com a Polícia Civil, o trio estava em uma casa no Ramal do Bom Jesus, no bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), eles estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão na residência em que o trio estava, quando acabaram encontrando duas armas de fogo, sendo uma pistola e um revólver calibre 38, com 13 munições intactas, sendo 6 de munições de calibre 38 e 7 munições de pistola 380.

Ainda no local foi encontrado um veículo modelo Pálio de cor vermelho e placa MZP-2701, com restrição de roubo. Ainda segundo a polícia, o carro foi roubado no dia 19 de abril deste ano, de uma chácara na Rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, onde criminosos renderam os moradores e fizeram o limpa, levando eletrodomésticos e o veículo.

O jovem de 19 anos foi preso e levado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis. Uma mulher que é proprietária do imóvel e um adolescente foram encaminhado para a Defla, para averiguar a participação da dupla nas ocorrências de homicídio ou de outros crimes.

Ainda segundo a Polícia Civil, o jovem de 19 anos é suspeito de, na companhia de comparsas, ter feridos a tiros três adolescentes, sendo dois de 15 anos e um de 14, na noite do dia 20 de abril deste ano, em dois locais diferentes, sendo na Travessa São Jorge, no bairro Ayrton Senna, e na rua do Sol, no bairro São Sebastião, ambos na Baixada da Sobral, em Rio Branco.