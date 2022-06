Policial reage e mata assaltante que invadiu estabelecimento em Rio Branco

O assaltante Francivan Castelo Lopes Apurinã, de 18 anos, morreu após tentar fazer um assalto em uma pensão, na noite deste domingo (26), na Avenida Francisco Pinheiro, no Loteamento Santo Afonso, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Francivan chegou de bicicleta em uma pensão que fica às mergens da Avenida Francisco Pinheiro e, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto e rendeu os trabalhadores e clientes e conseguiu subitrair celulares, carteira e dinheiro das vítimas.

O criminoso não percebeu que uma das vítimas era possível policial que estava armado. Após o assalto, o bandido tentou fugir na bicicleta, mas foi surpreendido pelo policial que sacou a arma e deu voz de prisão ao assaltante.

Ainda segundo a polícia, o bandido que estava armado chegou a apontar a arma ao suposto policial à paisana e atirou ainda contra o agente, nesse momento, o policial disparou várias vezes, acertando seis tiros que atingiram no peito, costas e nádegas do bandido, que morreu no local. Após a ação, o suposto policial saiu do local e não se apresentou para a guarnição da Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos e depois foi solicitada a ambulância avançada, que esteve no local e atestou a morte do assaltante.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo do assaltante foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).