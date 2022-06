Prefeita Rosana Gomes declara apoio à reeleição de Gladson e de seu pré-candidato ao Senado

A prefeita do município de Senador Guiomard, Rosana Gomes, declarou na manhã desta terça-feira (14) apoio à pré-candidatura à reeleição de Gladson Cameli ao governo do estado, e à pré-candidatura do candidato ao Senado que irá compor a chapa majoritária nas eleições deste ano, apoiando o nome escolhido por Cameli.

De acordo com a prefeita de Senador Guiomard, o apoio prestado pelo governador ao município através nas áreas da educação, saúde e infraestrutura, somam uma série de esforços que teve a população como beneficiária direta das parcerias entre estado e município.

Para ela, a gestão de Gladson Cameli tem demonstrado atenção e respeito para as necessidades emergenciais de Senador Guiomard, o que torna natural a continuidade de uma aliança política entre ambos. “Vamos continuar unidos com o governador Gladson Cameli para que o nosso município continue recebendo todo apoio que merece”, disse Rosana.

Por outro lado, o governador Gladson Cameli tem agradecido as manifestações de apoio e dito que sua intenção é permanecer como aliado incondicional de todos os municípios acreanos, tendo em vista que o objetivo da sua administração é colocar o Acre e as pessoas em primeiro lugar.

“Permaneceremos trabalhando para que o nosso estado possa avançar em todas as áreas, principalmente na geração de emprego e renda, saúde, educação, infraestrutura e todas as áreas que tornem a nossa população cada vez mais cidadã e desenvolvida no aspecto econômico-social”, concluiu Gladson Cameli.