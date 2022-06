Prefeitura de Brasiléia conclui primeira etapa da biblioteca municipal

A prefeitura de Brasileia realizou na manhã desta terça-feira, 28, entrega da primeira etapa de construção do prédio da biblioteca municipal Risomar Ferreira Feitosa.

Construída com Emenda Parlamentar do Ex- deputado federal Raimundo Angelim e contra- partida da prefeitura de Brasiléia, a biblioteca municipal já foi contemplada com 2.400 livros, através da Fundação Elias Mansour.

A cerimônia contou com a presença da Prefeita Fernanda Hassem , familiares da professora Risomar Ferreira Feitosa, representante do Governo do Estado do Acre, Joelson Pontes, Diretor do Sistema da Biblioteca Pública do Acre Jakson Viana, Diretora da Fundação Elias Mansuor Higia Thaise.

Para Neide Cantuário, irmã da professora Risomar Ferreira, a homenagem é um orgulho para a família. “Para nós da família é um orgulho, será uma recordação da minha irmã como uma educadora que sempre gostou de estar com as crianças. A nossa família se sente privilegiada em receber essa homenagem em nome dela”, falou.

Jakson Viana, diretor do sistema de biblioteca pública do Acre destaca a doação de equipamento para Brasiléia. “Estamos fazendo a doação de equipamentos para equipar a biblioteca de Brasiléia, com o acervo literário, é uma contribuição do Estado. A nossa função é apoiar todas as bibliotecas municipais”, disse.

A prefeita Fernanda destacou a conclusão da primeira fase e agradeceu a doação de um acervo pelo Governo do Estado. “Essa é a primeira fase com a entrega do prédio. Nos próximos 90 dias iremos entregar toda estrutura física. Quero agradecer o Governo do Estado que fez a doação para nossa biblioteca de um acervo com mais de 2 mil livros e a equipe da Fundação Elias Mansuor. Estou muito feliz em concluir essa primeira fase“, destacou a prefeita.