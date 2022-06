Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia programação da Semana do Meio Ambiente

O município de Cruzeiro do Sul está realizando uma série de atividades durante esta semana, alusivas ao dia 05 de junho, Dia Internacional do Meio Ambiente. A programação teve início nesta terça-feira (31), com uma feira ecológica no Bairro do Remanso, e se encerra na sexta-feira (03), com um drive thru pela cidade.

Durante a programação, a prefeitura fará a distribuição de mudas de plantas de várias espécies. Também vai instalar novas lixeiras ecológicas, fazer jardinagem em rotatórias e promover palestras em escolas, além de outras ações.

“O principal, é que hoje tornamos a semana do meio ambiente em uma feira onde já passaram dezenas de crianças que estão podendo entender a importância de cuidar das questões ambientais, a partir do princípio de reciclagem. Acima de tudo, com mão de obra qualificada, pois tudo que tem nessa feira é com trabalho do município”, disse o secretário de meio ambiente, Ygoor Neves.

Em 2021 a prefeitura fez a doação de 2 mil mudas de plantas durante a semana. Para este ano, a meta é entregar quase de 5 mil plantas para o paisagismo e arborização da cidade.

O prefeito Zequinha Lima afirmou que o objetivo é chamar a atenção da população para cuidar melhor da cidade.

“Com esta vasta programação, queremos chamar a atenção da sociedade, dos órgãos, das pessoas, sobre a importância de manter o ambiente limpo e saudável da nossa cidade. Por isso, montamos esses pontos, com mudas para doarmos ao longo dessa semana, temos exposição de uma diversidade de plantas regionais e de diversos produtos confeccionados com material reaproveitado, como vassouras e cestos, feitos por talentos da nossa cidade”, destacou o prefeito.