Prefeitura de Rio Branco abre licitação de pregão eletrônico para contratação de serviço

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, pela Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), abre licitação de pregão eletrônico 059/2022, por Sistema de Registro de Preço (SRP), para contratação de serviços de montagem com execução de show pirotécnico e show piromusical, para atender os eventos realizados pela Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil do município de Rio Branco. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 13 de junho de 2022, 08:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.