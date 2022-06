Prefeitura de Rio Branco abre licitação de pregão eletrônico

A Prefeitura Municipal de Rio Branco abre licitação de pregão eletrônico 061/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de consultórios odontológicos portáteis, em nome de Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Coordenação de Atenção à Saúde Bucal, no Município de Rio Branco (AC), conforme especificações contidas no Termo de referência em Anexo I do Edital. Natureza do objeto: compras.

Data de Abertura: 23 de junho de 2022, 08:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.