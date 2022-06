Prefeitura de Rio Branco irá revitalizar quatro quilômetros da ciclovia na Via Chico Mendes

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), dará início nesta quarta-feira, 8, na revitalização da ciclovia que fica na AC – 40, na via Chico Mendes.

A obra tem um prazo de 180 dias para sua conclusão e serão aproximadamente quatro quilômetros revitalizados que custarão pouco mais de 1,5 milhão de reais (1.597.598,00), pagos com recursos próprios da prefeitura economizados no ano passado.

“Eu falo o valor detalhadamente porque trata-se de recursos próprios, ou seja, o retorno da contribuição da população através do IPTU e de todos os impostos retornando para a municipalidade,” explicou o secretário.

Serão executados serviços de demolição de toda jardineira em tijolos maciços. Para a proteção dos usuários serão colocados balizadores e barreiras intercaladas, além do meio fio pré-moldado, além de sinalizações vertical e horizontal ao longo de toda a ciclovia.

O secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira disse que além dessa obra, outras 11, serão anunciadas. “Ainda esta semana eu estarei divulgando as outras obras que estamos priorizando”, informou o secretário.

É importante destacar que para que os serviços sejam realizados, apenas um lado da via seguirá com fluxo de veículos, a outra será interditada. A intenção é manter a segurança de pedestres e motoristas. O secretário disse ainda que a empresa que ganhou a licitação vai gerar em torno de 40 a 50 empregos diretos só com essa obra.