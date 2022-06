Prefeitura define prazo de suspensão das aulas presenciais nas escolas de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em reunião com a Diretoria do Colegiado de Diretores (CODEP Municipal), tomou a decisão de manter a suspensão das aulas presenciais nas unidades educativas da rede municipal de ensino por conta do aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A decisão vale até o próximo dia 24 de junho, com base no documento enviado pela assessoria de comunicação da Prefeitura.

Neste período, a Secretaria fará consulta às autoridades de saúde pública e ao Conselho Municipal de Educação para futuras decisões e encaminhamentos.