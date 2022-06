Prefeitura do AC é denunciada por favorecimento em licitação e irregularidades em contrato com laboratório

Um internauta procurou a redação do ContilNet para denunciar o favorecimento em licitação e irregularidades na prefeitura de Jordão. Pedindo anonimato, o denunciante enviou o print do extrato de serviço referente a contratação de laboratório especializado para realizar exames e afirma que o valor do contrato, R$ 617 mil, e a quantidade de procedimentos realizados é incompatível com a quantidade de habitantes.

O contrato é firmado entre a Secretária Municipal de Saúde e o Laboratório Biovale. O denunciante alega que existe outro laboratório que atende no município e aponta detalhes.

“O laboratório não tem a máquina que realiza exames hormonais em sua sede, tem que enviar para laboratórios parceiros em Rio Branco, haja visto que uma amostra de sangue pode ficar por no máximo 12h em temperatura fria, como geladeira e isopor, após isso a amostra entra em hemólise. O município é isolado, só tem meios fluviais e aéreos, tendo esse último, voos só às segundas, terças e quintas”, afirma o denunciante.

A pessoa que entrou em contato com ContilNet também destacou que “uma das demandas é nas visitas itinerantes na zona rural, como irá fazer pra realizar esses exames sem ter o equipamento para tal. Mesmo contendo esses exames no extrato da demanda”, acrescentou.

O denunciante alega também que “o referido processo se deu às surdinas, entre o secretário de Saúde do Município e o Proprietário do Laboratório. Onde os mesmo são amigos próximos”, concluiu informando que os órgãos competentes de fiscalização como o Ministério Público já foram acionados.

A reportagem tentou contato com o prefeito do Jordão, Naudo Ribeiro, mas até a publicação da matéria não obteve êxito. Funcionários da prefeitura informaram que não tinham conhecimento sobre a denúncia anônima. O ContilNet deixa o espaço aberto à Prefeitura do Jordão para fazer os esclarecimentos que julgar necessários.