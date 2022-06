Prefeitura e Estado fazem parceria para construção de paradas de ônibus em Cruzeiro do Sul

O trânsito tem sido uma preocupação constante da gestão do prefeito Zequinha Lima e, com isso, a Secretária Municipal de Transporte e Trânsito está, por meio de um convênio com o DETRAN, que permitiu a construção de duas paradas de ônibus no ramal da Onça, uma no Conjunto Miritizal II e outra no Ramal da Praia Grande.

De acordo com a Secretária de Trânsito a construção das paradas é possível graças ao empenho também da secretaria de Obras. O objetivo é proporcionar aos alunos dessas comunidades um espaço agradável para esperar o transporte escolar.

O Secretário Municipal de Trânsito, Francisco Fábio, enfatizou a importância das novas paradas e garantiu a expansão dessas construções no município.

“Estamos reconstruindo nossas paradas e construindo novas, proporcionando assim, melhorias às pessoas que aguardam o transporte público e escolar. Nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas e tornar nosso trânsito e transporte cada dia melhor”, destacou o Secretário.

O prefeito Zequinha Lima, destacou a importância da parceria com o DETRAN que possibilitou a ampliação deste serviço.

“Sempre enfatizei a importância das parcerias com o Governo do Estado. Esse convênio com o DETRAN está possibilitando a construção das novas paradas em toda a cidade. Elas são importantes porque estamos ampliando nossa rede de transporte escolar e, com isso, nossos alunos e toda a nossa população terão mais conforto e segurança ao esperar seu transporte público”, disse Zequinha Lima.