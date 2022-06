Presidente do União Brasil em Marechal Thaumaturgo é entrevistado na Juruá FM

Na tarde desta sexta-feira (24), o presidente do União Brasil em Marechal Thaumaturgo, Douglas Pereira, foi entrevistado no Programa Interatividade no Ar na Rádio Juruá FM 88.5

Na conversa, falaram a respeito do trabalho a frente da sigla, as necessidades da região em toro do desenvolvimento e do apoio à pré-candidatura do deputado federal Pedro Valério, do União Brasil na base do Governo Gladson Cameli. Costa também reiterou o apoio ao senador Marcio Bittar e ao deputado federal Alan Rick.

Confira a entrevista: