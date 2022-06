Primeira Associação Esportiva de Manobras Radicais é criada em Cruzeiro do Sul

No mês de maio os admiradores dos esportes radicais sobre duas rodas, criaram a Associação Esportiva de Manobras Radicais de Cruzeiro do Sul (AEMR-CZS), a primeira do estado do Acre.

O objetivo da associação é representar motoqueiros e ciclistas, e tem como principal meta a conscientização de que o esporte radical sobre duas rodas não é coisa de “baderneiros”.

Atualmente os eventos da associação ocorrem no estacionamento do Teatro dos Náuas, e atrai muitos espectadores, porém segundo o presidente da associação Mequisedeque , um dos objetivos é conseguir uma área oficial, ou uma arena para a prática do esporte.

Apesar de ter apenas um mês de existência, a associação já tem mais de 200 praticantes do esporte, entre eles motoqueiros e ciclistas.